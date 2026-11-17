Япония заявила о нарушении своего воздушного пространства двумя самолетами РФ

В Токио утверждают, что российские самолеты пересекли авиапространство Японии Япония заявила о нарушении своего воздушного пространства двумя самолетами РФ

Москва17 ноя Вести.Два самолета, предположительно, принадлежащие России, вошли в воздушное пространство Японии около расположенного в Японском море острова Окиносима (префектура Фукуока), говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Японии.

Истребители Сил самообороны были подняты в воздух в качестве ответной меры, добавили в ведомстве.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что японская сторона выразила протест России по дипломатическим каналам.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что все полеты российской военной авиации осуществляются в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 ноября истребители НАТО не смогли сбить беспилотник, проникший в воздушное пространство Литвы.