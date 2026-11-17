Сеул заявил о присутствии военных самолетов РФ в своей опознавательной зоне ПВО

Генштаб Южной Кореи: опознавательную зону ПВО пересекли российские самолеты Сеул заявил о присутствии военных самолетов РФ в своей опознавательной зоне ПВО

Москва17 ноя Вести.Комитет начальников штабов вооруженных сил (выполняет функции генштаба) Южной Кореи утверждает, что российские военные самолеты кратковременно входили в зону опознавания ПВО страны (KADIZ), которую Сеул ранее установил в одностороннем порядке, передает агентство Yonhap.

Уточняется, что командование Военно-воздушными силами Южной Кореи распорядилось поднять авиацию "на случай непредвиденного развития событий".

Вместе с этим, в Сеуле признают, что нарушения воздушного пространства страны не зафиксировано. Аналогичный инцидент происходил в августе 2026 года.

Южная Корея требует уведомлять о полетах воздушных судов в этом пространстве и поднимает авиацию, даже в отсутствие нарушения ее воздушного пространства.

Официальная Москва отмечает, что зона опознавания ПВО введена Сеулом в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны Японии заявило о нарушении воздушного пространства "российскими" самолетами.