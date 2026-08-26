Москва26 авг Вести.Российские военные самолеты якобы ненадолго вошли в так называемую опознавательную зону ПВО Республики Корея (KADIZ). Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС РК.

Отмечается, что авиация России якобы оказалась в зоне KADIZ в районе островов Токто и Уллындо. При этом в Сеуле уточнили, что нарушения воздушного пространства страны не было.

Южнокорейская сторона на "случай непредвиденного развития событий" подняла в воздух авиацию.

Российская сторона отмечала, что Южная Корея установила опознавательную зону ПВО в одностороннем порядке, поэтому она не создает правовых обязательств для других стран.

Ранее активность авиации НАТО была зафиксирована у западных рубежей России. В непосредственной близости от Калининградской области 19 августа появились истребитель пятого поколения F-35A ВВС США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry.