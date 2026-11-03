Захарова обвинила США и Южную Корею в обострении ситуации вокруг КНДР

МИД РФ назвал военные маневры США и Южной Кореи провокационными Захарова обвинила США и Южную Корею в обострении ситуации вокруг КНДР

Москва3 ноя Вести.Совместные военные учения США и Южной Кореи вблизи границ КНДР способствуют росту напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

По словам дипломата, особую обеспокоенность Москвы вызывают масштабы и характер маневров, в ходе которых отрабатываются превентивные удары по Северной Корее, в том числе с применением ядерного оружия.

К сожалению, обстановка на Корейском полуострове не только не демонстрирует каких-либо признаков стабилизации, но, наоборот, продолжает обостряться… Частота и масштабы этих учений, распространяющихся уже не только на сушу, но также воздушное, морское и киберпространство, нарастают говорится в заявлении Захаровой

Ранее Пхеньян осудил маневры США и Южной Кореи, назвав их провокацией против КНДР и сравнив с подготовкой к ядерной войне. Кроме того, северокорейская сторона указала на готовность выбрать любые меры ради обеспечения системы сдерживания.