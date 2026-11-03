"Маршал Шапошников" совершил деловой визит на Сейшелы Фрегат "Маршал Шапошников" совершил деловой визит в сейшельский порт Виктория

Москва3 ноя Вести.Российский фрегат "Маршал Шапошников" прибыл с деловым визитом в сейшельский порт Виктория, где российских моряков встретили представители посольства РФ и командования ВМС Сейшельский Островов. Об этом рассказали в МО РФ.

В рамках пребывания корабля в Республике Сейшельские Острова впервые пройдут совместные российско-сейшельские военно-морские учения антипиратской направленности говорится в сообщении

Кроме того, запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия для российских и сейшельских моряков.