Два судна ВМФ России сопроводили торговые суда через Ла-Манш "Адмирал Левченко" и "Неустрашимый" сопроводили торговые суда через Ла-Манш

Москва29 авг Вести.Два судна Военно-морского флота России – эсминец "Адмирал Левченко" и фрегат "Неустрашимый" – сопроводили торговые суда, подпавшие под британские санкции, через пролив Ла-Манш. Сообщение об этом опубликовано на сайте Королевского военно-морского флота Британии.

"Адмирал Левченко" и "Неустрашимый" шли вместе с грузовыми судами "Генерал Скобелев" и Sparta. Движение судов отслеживали британский эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульный корабль HMS Severn, однако они не предприняли против них никаких действий.

Три боевых корабля … использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше… Корабли Королевского флота сопровождали российскую группу из Северного моря через Ла-Манш, после чего передали функции наблюдения кораблю ВМС одной из стран НАТО у побережья Франции, неподалеку от острова Уэссан говорится в заявлении

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что РФ будет давать зеркальный ответ на нападения на ее мирные суда, притом не только в тех акваториях, где непосредственно будут осуществляться набеги на российские суда.

Слова Путина вызвали беспокойство в Британии, отметило издание Wydarzenia Interia. Журналисты обратили внимание, что на фоне его заявления власти королевства начали опасаться действий России и готовятся к худшему сценарию.