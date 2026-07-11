Москва11 июл Вести.Психиатр Ариф Веримли пришел к выводу, что женщина, называющая себя тайной дочерью президента США Дональда Трампа, страдает бредовым расстройством. Об этом сообщает издание Haber7.

Мне очень жаль эту бедную женщину ... Даже если бы Трамп сделал ДНК-тест, и результат показал бы, что она не его биологическая дочь, она бы в это не поверила считает эксперт

Специалист также высказал опасение, что развитие этой истории может закончиться плохо.

История Неджлы Озмен из турецкой Анкары стала широко известна несколько лет назад. В 2021 году 56‑летняя женщина подала иск об установлении отцовства, утверждая, что ее биологический отец – Дональд Трамп. По ее словам, мать якобы познакомилась с ним за границей и долго скрывала это. Озмен требовала ДНК‑экспертизы и заявляла, что не хочет материальной выгоды, а лишь хочет узнать свое происхождение и встретиться с Трампом, но подтверждающих доказательств не предоставила. Глава Белого дома и его представители не комментировали эти заявления, а турецкие суды не подтвердили ее версию.

Неджла Озмен намеревалась встретиться с президентом США во время саммита НАТО, который проходил в Анкаре 7-8 июля, и обещала накормить его пахлавой и долмой. После того, как ей в этом было отказано, она опубликовала в соцсетях видео, в котором в слезах жаловалась, что Трамп не смог позаботиться о родной дочери.