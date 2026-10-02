Москва2 окт Вести.Позитивной является инициатива о создании единых перечней книг, игр и мультфильмов для детских садов. Это золотой стандарт, которому можно доверять. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Татьяна Цветкова.

По ее словам, действующая федеральная образовательная программа дошкольного образования не включала в себя методические комплекты и рекомендации с учетом воспитательных задач.

То есть главным критерием будет воспитание. Главная отличительная особенность новых стандартов — это возвращение воспитания. И все это будет осуществляться не с бухты-барахты, требуется очень сильная аналитическая работа. Я рада, что наш министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что к этому будут привлекаться не только ученые, но и эксперты, общественность заявила она

Цветкова подчеркнула, что основным ориентиром в формировании "золотого стандарта" станет собирательный образ ребенка, которого мы хотим воспитать.

Это заказ не на ребенка, а на образ, который мы хотим воспитать и получить в результате. Также акцент будет сделан на воспитании и укреплении связей с семьей. Семья здесь очень важна, ее нельзя исключать сказала она

Цветкова также отметила, что база для формирования "золотого стандарта" уже имеется.