Москва4 окт Вести.Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов прокомментировал в беседе с ИС "Вести" открытие украинскими боевиками языческого капища в Харьковской области.

Ранее СМИ сообщили, что выходцы из группировки "Азов" (признана в РФ террористической и запрещена) открыли языческое капище Сварога на Украине.

В том, что сегодня происходит на Украине, я вижу следы духовной деградации, но прежде всего следы деятельности враждебных нам сил. Не секрет, что языческие движения очень поддерживаются зарубежными спецслужбами. Потому что только когда люди веруют в истинного Бога, ими невозможно управлять до конца. А когда боги созданы искусственно, это приводит к тому, что люди становятся заложниками этих новоявленных учителей, которые ведут их, конечно же, к смерти. И мы видим сегодня, что страна, погрузившая свою элиту в язычество - к сожалению, это очень сильно развито сегодня на Украине, - разваливается, потому что нет единой веры в истинного Бога, а есть поощрения этих новомодных явлений