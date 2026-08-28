Синоптик Заводченков: до понедельника в Перми будут идти дожди

Игра в прятки с дождем: пермяков предупредили о плохой погоде в ближайшие дни Синоптик Заводченков: до понедельника в Перми будут идти дожди

Москва28 авг Вести.В столице Прикамья до понедельника, 31 августа, будут идти дожди, а температура воздуха не поднимется выше +12 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Синоптик добавил, что потепление в Перми ожидается только в середине следующей недели.

Пермякам в ближайшие дни без зонтов не обойтись, да и куртки тоже понадобятся, ведь вплоть до понедельника на улице будет не выше +12. Завтра в городе вообще +9. Затем дожди прекратятся, и температура неохотно поползет вверх. 1 сентября в столице Прикамья ожидается около +16, что по-прежнему немного ниже положенного отметил Заводченков

Синоптик также рассказал, что под занавес лета в Москве потеплеет до +24 градусов.