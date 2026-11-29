Упавший на северо-востоке Турции беспилотник идентифицировали как украинский

IHA: упавший в Турции беспилотник оказался украинским Упавший на северо-востоке Турции беспилотник идентифицировали как украинский

Москва29 ноя Вести.Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший накануне в деревне Кепрюбашы турецкой провинции Ризе, оказался украинским БПЛА-камикадзе модели FP-1. Об этом сообщает агентство IHA.

По данным экспертов, проводивших технический осмотр фрагментов, данный беспилотник производится украинской компанией Fire Point.

В результате падения и последующего детонационного взрыва никто из местных жителей не пострадал. На месте падения образовалась воронка площадью около 70 квадратных метров. Взрывной волной выбило стекла в четырех жилых домах.

Ранее сообщалось, что четыре дома повреждены в результате предполагаемого падения БПЛА в Турции.