Москва29 нояВести.Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший накануне в деревне Кепрюбашы турецкой провинции Ризе, оказался украинским БПЛА-камикадзе модели FP-1. Об этом сообщает агентство IHA.
По данным экспертов, проводивших технический осмотр фрагментов, данный беспилотник производится украинской компанией Fire Point.
В результате падения и последующего детонационного взрыва никто из местных жителей не пострадал. На месте падения образовалась воронка площадью около 70 квадратных метров. Взрывной волной выбило стекла в четырех жилых домах.
Ранее сообщалось, что четыре дома повреждены в результате предполагаемого падения БПЛА в Турции.