Турецкая электромагнитная пушка Ejderha ликвидировала 51 дрон за один раз

Турецкая система Ejderha сбила 51 БПЛА электромагнитным импульсом Турецкая электромагнитная пушка Ejderha ликвидировала 51 дрон за один раз

Москва16 ноя Вести.В ходе испытаний турецкая противодроновая система Ejderha уничтожила 51 беспилотник мощной электромагнитной волной. Об этом сообщила пресс-служба компании-производителя Aselsan в соцсети Х.

Система сначала поразила два БПЛА с кабельным управлением на расстоянии около 1 километра, после чего одновременно в воздух подняли 51 дрон. В компании рассказали, что Ejderha вывела из строя все цели за несколько секунд.

Отмечается, что в работе системы используется технология высокомощного электромагнитного излучения (HPEM), оказывающая воздействие на электронные компоненты беспилотников. При этом для ликвидации целей не нужны ракеты или другие боеприпасы.

По данным производителей, противодроновая система предназначена для обнаружения и нейтрализации беспилотников малого и микроразмера. Ejderha использует радар для обнаружения целей и оптико-электронные средства для их сопровождения и наведения.

Как заявил генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол, Ejderha - первая в мире система, которой удалось одновременно вывести из строя 51 беспилотник без применения ракет и боеприпасов. По его словам, комплекс уже перешел к серийному производству.

Новинка предназначена для использования в составе турецкой многоуровневой системы противовоздушной обороны "Стальной купол".

Испытания противодроновой системы проходили в центре стрельб и тестирования ASELSAN в Гельбеке и были приурочены к 51-й годовщине компании.

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