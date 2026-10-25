Турецкий беспилотник впервые испытан для поиска подводных лодок Турция впервые испытала сброс гидроакустических буев с беспилотника Aksungur

Москва25 окт Вести.Турецкий беспилотник Aksungur впервые успешно выполнил полный цикл применения гидроакустического оборудования для обнаружения подводных целей. Об этом сообщила газета Sabah.

Испытания прошли в Средиземном море у побережья Антальи в рамках военно-морских учений TURNAs-26.

БПЛА компании TUSAŞ вылетел из Анкары и достиг района учений под управлением через спутниковую связь. С собой он нес три акустические системы aselBUOY 100P производства ASELSAN и один гидроакустический буй.

На высоте 300 метров дрон сбросил оборудование в море с помощью специального контейнера, затем поднялся на высоту около 1,8 тысячи метров и приступил к приему акустических сигналов.

На протяжении примерно четырех часов полученные данные передавались в центр обработки при наземной станции управления в Анкаре. Специалисты анализировали информацию для обнаружения подводных целей говорится в публикации

Как подчеркивает газета, испытания подтвердили возможность использования беспилотника для доставки и развертывания гидроакустического оборудования с последующей передачей данных в удаленный центр обработки.

Ранее сообщалось, что Китай разрабатывает танк, способный работать под водой. Уточнялось, что цель - увеличить гибкость бронетанковых подразделений во время десантных операций.