Москва25 октВести.Турецкий беспилотник Aksungur впервые успешно выполнил полный цикл применения гидроакустического оборудования для обнаружения подводных целей. Об этом сообщила газета Sabah.
Испытания прошли в Средиземном море у побережья Антальи в рамках военно-морских учений TURNAs-26.
БПЛА компании TUSAŞ вылетел из Анкары и достиг района учений под управлением через спутниковую связь. С собой он нес три акустические системы aselBUOY 100P производства ASELSAN и один гидроакустический буй.
На высоте 300 метров дрон сбросил оборудование в море с помощью специального контейнера, затем поднялся на высоту около 1,8 тысячи метров и приступил к приему акустических сигналов.
На протяжении примерно четырех часов полученные данные передавались в центр обработки при наземной станции управления в Анкаре. Специалисты анализировали информацию для обнаружения подводных целейговорится в публикации
Как подчеркивает газета, испытания подтвердили возможность использования беспилотника для доставки и развертывания гидроакустического оборудования с последующей передачей данных в удаленный центр обработки.
Ранее сообщалось, что Китай разрабатывает танк, способный работать под водой. Уточнялось, что цель - увеличить гибкость бронетанковых подразделений во время десантных операций.