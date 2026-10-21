Минобороны: средства ПВО уничтожили 51 украинский дрон за день

Силы ПВО перехватили за день 51 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны Минобороны: средства ПВО уничтожили 51 украинский дрон за день

Москва21 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 51 украинский беспилотник самолетного типа за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Система ПВО отработала в период с 8.00 до 20.00 мск.

Уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над акваторией Черного моря говорится в сообщении

Ранее стало известно, что отечественная ПВО в зоне спецоперации перехватила 954 беспилотника (БПЛА) ВСУ. Кроме того, противник лишился двух реактивных снарядов HIMARS.