МО РФ: силы ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 954 дрона ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила почти тысячу БПЛА ВСУ МО РФ: силы ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 954 дрона ВСУ

Москва21 окт Вести.Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 954 беспилотника ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты … 954 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Российская ПВО также перехватила и уничтожила два реактивных снаряда американской залпового огня HIMARS.

В ночное время были сбиты 373 дрона украинских боевиков. ПВО отразила воздушную атаку противника над 13 российскими регионами и Черным морем.

Кроме того, ВСУ нанесли массированный удар по центру города Луганск. Серьезные повреждения получило здание телефонной компании, под завалами могут находиться люди.