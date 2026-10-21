Москва21 октВести.Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 954 беспилотника ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
Средствами противовоздушной обороны сбиты … 954 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Российская ПВО также перехватила и уничтожила два реактивных снаряда американской залпового огня HIMARS.
В ночное время были сбиты 373 дрона украинских боевиков. ПВО отразила воздушную атаку противника над 13 российскими регионами и Черным морем.
Кроме того, ВСУ нанесли массированный удар по центру города Луганск. Серьезные повреждения получило здание телефонной компании, под завалами могут находиться люди.