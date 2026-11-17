"Им незачем": в зоопарке Нальчика прокомментировали слухи о побеге тигра В зоопарке Нальчика опровергли сведения о побеге тигра

Москва17 ноя Вести.В зоопарке Нальчика опровергли распространившиеся в социальных сетях слухи о побеге тигра. В беседе с корреспондентом информационной службы "Вести" ветеринар учреждения Асланбек Тюбеев рассказал, что все семь хищников находятся в своих вольерах.

В нашем зоопарке семь тигров, пять из них – белые, два рыжих. Бенгальские тигры. Два мальчика, пять девочек… Никогда попыток бегства не было, все тигры на месте. Им незачем бежать – они сытые, играются, просторные вольеры. Да и возможностей убежать как таковых нет, потому что в зоопарке несколько уровней защиты отметил специалист

Поводом для беспокойства местных жителей стали опубликованные в мессенджерах фото тигра, который, как утверждалось, гуляет в курортном районе столицы Кабардино-Балкарии.