Москва6 нояВести.Тигра, замеченного накануне в поселении Солонцового района имени Лазо в Хабаровском крае и утащившего собаку, отловят, сообщили ТАСС в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.
Подтвержден факт того, что утащил одну беспризорную собакусообщили в управлении
Уточняется, что в настоящее время ведутся мероприятия по отлову тигра.
Ранее сообщалось, что ученые России и Китая предложили создать экологические коридоры для трансграничной миграции амурских тигров. Это необходимо для сохранения целостности популяции и естественных путей перемещения.