Москва6 нояВести.Тигра, замеченного накануне в поселении Солонцового района имени Лазо в Хабаровском крае и утащившего собаку, отловят, сообщили ТАСС в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.

Подтвержден факт того, что утащил одну беспризорную собаку

сообщили в управлении

Уточняется, что в настоящее время ведутся мероприятия по отлову тигра.

Ранее сообщалось, что ученые России и Китая предложили создать экологические коридоры для трансграничной миграции амурских тигров. Это необходимо для сохранения целостности популяции и естественных путей перемещения.