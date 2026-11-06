В Хабаровском крае гулявший по таежному поселку тигр утащил собаку Власти: утащившего собаку в поселке Хабаровского края тигра отловят

Москва6 ноя Вести.Тигра, замеченного накануне в поселении Солонцового района имени Лазо в Хабаровском крае и утащившего собаку, отловят, сообщили ТАСС в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.

Подтвержден факт того, что утащил одну беспризорную собаку сообщили в управлении

Уточняется, что в настоящее время ведутся мероприятия по отлову тигра.

Ранее сообщалось, что ученые России и Китая предложили создать экологические коридоры для трансграничной миграции амурских тигров. Это необходимо для сохранения целостности популяции и естественных путей перемещения.