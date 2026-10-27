Москва27 окт Вести.Индекс Мосбиржи (IMOEX) днем во вторник 27 октября поднялся выше отметки 2500 пунктов впервые с 17 июня после новостей о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Гаром Стёре.

Уже к 8:22 мск индикатор рос на 0,36% к предыдущему закрытию, до 2500,33 пункта, следует из данных торговой площадки. Накануне, 26 октября, показатель преимущественно держался в диапазоне 2480-2495 пунктов.

Затем индекс вновь опустился ниже 2500, однако днем в моменте вырос на 1,15% к закрытию основной сессии 26 октября, до 2520,13 пункта. Как пишет РБК, это максимальное значение индикатора с 16 июня 2026 года. К 13:27 рост уменьшился до 0,99%, до 2516,15 пункта.

Росту индекса предшествовали сообщения о телефонных переговорах Путина со Стуббом и Стёре. Европейские политики инициировали разговор и представили российскому лидеру свою позицию о будущих переговорах, которые могли бы помочь завершить боевые действия на Украинек. Инвесторы продолжают покупки на геополитических ожиданиях, также поддержку рынку оказывают высокие нефтяные котировки.

В лидерах роста к 13:44 мск находились акции VK (+4,7%), Московской биржи (+3,3%) и "Лукойла" (+2,1%); в лидерах падения — бумаги "Полюса" (-1,7%), ММК (-0,85%) и "Русагро" (-0,83%).