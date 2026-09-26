Москва26 сенВести.Возле деревни Тузи-Сярмусы Республики Чувашия легковой автомобиль сбил рабочего, демонтировавшего асфальт на дороге. Мужчина в тяжелом состоянии, сообщает республиканская ГАИ.
ДТП произошло на 19-м километре дороги Шихазаны – Калинино в Вурнайском округе.
В результате ДТП мужчина получил травмы головы и в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждениенаписано в сообщении автоинспекции Чувашии
Водитель Hyundai, женщина 1975 года, прошла медицинское освидетельствование. В крови следов алкоголя не обнаружено.
Степень вины участников аварии устанавливается.