Москва26 сенВести.Возле деревни Тузи-Сярмусы Республики Чувашия легковой автомобиль сбил рабочего, демонтировавшего асфальт на дороге. Мужчина в тяжелом состоянии, сообщает республиканская ГАИ.

ДТП произошло на 19-м километре дороги Шихазаны – Калинино в Вурнайском округе.

В результате ДТП мужчина получил травмы головы и в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение

написано в сообщении автоинспекции Чувашии

Водитель Hyundai, женщина 1975 года, прошла медицинское освидетельствование. В крови следов алкоголя не обнаружено.

Степень вины участников аварии устанавливается.