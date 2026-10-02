Москва2 октВести.Производитель напитков Keurig Dr Pepper презентовал инновационные кофейные капсулы серии AltaRounds для кофемашин, полностью исключающие применение пластиковых компонентов. Об этом сообщает Bloomberg.
В материале отмечается, что новая разработка призвана снизить объемы отходов от одноразовых упаковок. Изделия представляют собой спрессованные кофейные зерна в оболочке, созданной на основе морских водорослей из Франции.
Представитель компании пояснил, что утилизировать AltaRounds можно вместе с остатками кофе, поскольку оболочка подходит для последующего компостирования.
По данным агентства, проблема утилизации одноразовых кофейных капсул остается актуальной на глобальном уровне. Ежеминутно в мире выпускается около 40 тысяч капсул, ежегодные объемы утилизации превышают 20 миллиардов штук.