Иностранный производитель напитков создал кофейные капсулы без пластика Американская компания разработала биоразлагаемые кофейные капсулы без пластика

Москва2 окт Вести.Производитель напитков Keurig Dr Pepper презентовал инновационные кофейные капсулы серии AltaRounds для кофемашин, полностью исключающие применение пластиковых компонентов. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что новая разработка призвана снизить объемы отходов от одноразовых упаковок. Изделия представляют собой спрессованные кофейные зерна в оболочке, созданной на основе морских водорослей из Франции.

Представитель компании пояснил, что утилизировать AltaRounds можно вместе с остатками кофе, поскольку оболочка подходит для последующего компостирования.

По данным агентства, проблема утилизации одноразовых кофейных капсул остается актуальной на глобальном уровне. Ежеминутно в мире выпускается около 40 тысяч капсул, ежегодные объемы утилизации превышают 20 миллиардов штук.