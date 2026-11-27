Иран обвинил Украину в ударе беспилотниками по Кувейту NYP: Иран обвинил Украину в ударе дронами по Кувейту

Москва27 ноя Вести.В Тегеране обвинили Киев в организации удара беспилотников по Кувейту, в результате которого погибли двое итальянских специалистов Rheinmetall Italia и еще двое получили ранения. Об этом пишет The New York Post.

По словам бывшего советника иранской переговорной группы по ядерной программе Мохаммада Маранди, удар мог быть операцией под чужим флагом, целью которой было продемонстрировать президенту США Дональду Трампу возможности Киева.

В Иране широко распространено мнение, что атака на Кувейт была операцией под чужим флагом, вероятно, проведенной украинским режимом, поскольку его оперативники сейчас присутствуют по всему региону, включая северный Ирак и Сирию отмечается в публикации

Подчеркивается, что кувейтские и итальянские власти возложили ответственность за атаку на Иран, однако Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Посольство Ирана в Риме также заявило о возможных провокациях, направленных на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.