Москва26 октВести.Иранские ведомства отслеживают ситуацию на границах страны и готовы принять необходимые меры для противодействия возможным угрозам.
Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, комментируя сообщения о появлении украинских беспилотников в соседних государствах.
Поводом для заявления стала публикация агентства Tasnim от 20 октября. Со ссылкой на источник в структурах безопасности оно сообщило о возможной переброске украинских подразделений беспилотной авиации в Иракский Курдистан, где могли разместить несколько тысяч небольших дронов.
Ранее иранская ПВО сбила американский беспилотник над Бендер-Аббасом.