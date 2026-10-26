МИД Ирана: Украина разместила беспилотники в соседних с республикой странах

В Иране заявили, что Украина разместила беспилотники в соседних странах МИД Ирана: Украина разместила беспилотники в соседних с республикой странах

Москва26 окт Вести.Иранские ведомства отслеживают ситуацию на границах страны и готовы принять необходимые меры для противодействия возможным угрозам.

Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, комментируя сообщения о появлении украинских беспилотников в соседних государствах.

Поводом для заявления стала публикация агентства Tasnim от 20 октября. Со ссылкой на источник в структурах безопасности оно сообщило о возможной переброске украинских подразделений беспилотной авиации в Иракский Курдистан, где могли разместить несколько тысяч небольших дронов.

Ранее иранская ПВО сбила американский беспилотник над Бендер-Аббасом.