Москва25 октВести.Беспилотник США LUCAS был перехвачен средствами противовоздушной обороны армии Ирана в небе над Бендер-Аббасом, сообщает армейский отдел по связям с общественностью.
Заявление отдела приводит агентство Tasnim.
Один американский беспилотник LUCAS был поражен огнем систем ПВО армии, входящих в единую национальную сеть противовоздушной обороны страны, в небе над Бендер-Аббасом и уничтоженследует из сообщения
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не придут к сделке.