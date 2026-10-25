Иранская ПВО сбила американский беспилотник над Бендер-Аббасом ПВО Ирана уничтожила американский БПЛА LUCAS над Бендер-Аббасом

Москва25 окт Вести.Беспилотник США LUCAS был перехвачен средствами противовоздушной обороны армии Ирана в небе над Бендер-Аббасом, сообщает армейский отдел по связям с общественностью.

Заявление отдела приводит агентство Tasnim.

Один американский беспилотник LUCAS был поражен огнем систем ПВО армии, входящих в единую национальную сеть противовоздушной обороны страны, в небе над Бендер-Аббасом и уничтожен следует из сообщения

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не придут к сделке.