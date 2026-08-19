Mash: Украина атаковала фуры с иранскими продуктами на границе с Белоруссией

Mash сообщил об атаках украинских дронов на фуры с иранскими продуктами Mash: Украина атаковала фуры с иранскими продуктами на границе с Белоруссией

Москва19 авг Вести.Украинские беспилотники атакуют грузовые автомобили с иранскими продуктами на пунктах пропуска в Брянской области на российско-белорусской границе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, наиболее часто атакам подвергается терминал "Красный Камень". За последнюю неделю там зафиксировали как минимум три удара непосредственно на территории пункта пропуска.

Сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Белоруссию говорится в сообщении

В одном из случаев беспилотник атаковал грузовик во время движения. Водителю удалось вывести машину в Гомельскую область, где он оставил загоревшийся прицеп. Вместе с тем недалеко от этого же пункта пропуска под удары беспилотников попали два гражданских автобуса.

Атаки, уточняет Mash, происходят волнами. Сначала в районе границы появляется разведывательный беспилотник, после чего с интервалом примерно 10-15 минут запускаются группы ударных дронов. В последнее время беспилотники запускаются из района села Халявина Черниговской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду, 19 августа, российские средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 453 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ.