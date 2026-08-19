ВСУ начали атаковать иранские фуры на границе РФ и Белоруссии

Украина начала наносить удары по фурам Ирана на границе РФ и Белоруссии ВСУ начали атаковать иранские фуры на границе РФ и Белоруссии

Москва19 авг Вести.Украина начала прицельно наносить удары по фурам Ирана на российско-белорусских пропускных пунктах для эскалации конфликта. Об этом заявил военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, которые приводит MK.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют фуры волнами с разницей в 10-15 минут.

Таким образом они пытаются заставить НАТО объявить нам войну, чтобы Альянс начал вести боевые действия. Понятно, это основная цель Украины сказал Кнутов

Военный эксперт предположил, что Иран пока не пойдет на удары по Украине, однако дипломатический ответ от Тегерана будет. Кнутов подчеркнул, что ответные действия могут быть симметричными по отношению к грузам, связанным с Украиной, в Ормузском проливе.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал террористическим актом удар Украины по судну Исламской Республики в Каспийском море.