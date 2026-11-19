Москва19 нояВести.МИД Ирана вновь предостерег страны региона от предоставления своих территорий для ударов США по Ирану, сообщает телеканал Press TV в своем Telegram-канале со ссылкой на МИД Ирана.
Правительства стран региона не должны допускать использования своих территорий, баз и объектов для планирования и осуществления агрессии против Ирана. Разрешение США использовать свою территорию для атак на Иран нарушает добрососедство, является актом агрессии и дает Ирану право принимать оборонительные мерыприводит Press TV выдержку из заявления МИД Ирана
Армия Ирана заявила об атаке на американскую радиолокационную станцию США на базе Шейх-Иса в Бахрейне в ответ на нарушение американскими беспилотниками воздушного пространства Ирана. После этого истребители США нанесли удар иранскому острову Кешм.