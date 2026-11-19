МИД Ирана призвал страны региона не предоставлять их территории для ударов США

Иран призвал страны региона не предоставлять свои территории для ударов США МИД Ирана призвал страны региона не предоставлять их территории для ударов США

Москва19 ноя Вести.МИД Ирана вновь предостерег страны региона от предоставления своих территорий для ударов США по Ирану, сообщает телеканал Press TV в своем Telegram-канале со ссылкой на МИД Ирана.

Правительства стран региона не должны допускать использования своих территорий, баз и объектов для планирования и осуществления агрессии против Ирана. Разрешение США использовать свою территорию для атак на Иран нарушает добрососедство, является актом агрессии и дает Ирану право принимать оборонительные меры приводит Press TV выдержку из заявления МИД Ирана

Армия Ирана заявила об атаке на американскую радиолокационную станцию США на базе Шейх-Иса в Бахрейне в ответ на нарушение американскими беспилотниками воздушного пространства Ирана. После этого истребители США нанесли удар иранскому острову Кешм.