Москва15 нояВести.Тегеран вынес предупреждение Соединенным Штатам из-за их стремления увеличить свое влияние в регионе Каспийского моря. Об этом заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил местной гостелерадиокомпании.
США хотят усилить свое влияние в Каспийском регионе, и мы сделали необходимые предупреждения американской стороне. Сейчас мы поддерживаем контакт со странами Каспийского морясказал Гариб-Абади
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее заявило о совместной работе с различными американскими ведомствами по пресечению поставок вооружений, технологий и подсанкционных материалов Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) через Каспийское море и сухопутные маршруты.