Иран выступил против усиления присутствия США в Каспийском регионе

МИД Ирана вынес предупреждение США из-за активности на Каспии Иран выступил против усиления присутствия США в Каспийском регионе

Москва15 ноя Вести.Тегеран вынес предупреждение Соединенным Штатам из-за их стремления увеличить свое влияние в регионе Каспийского моря. Об этом заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил местной гостелерадиокомпании.

США хотят усилить свое влияние в Каспийском регионе, и мы сделали необходимые предупреждения американской стороне. Сейчас мы поддерживаем контакт со странами Каспийского моря сказал Гариб-Абади

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее заявило о совместной работе с различными американскими ведомствами по пресечению поставок вооружений, технологий и подсанкционных материалов Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) через Каспийское море и сухопутные маршруты​​​.