Трамп объявил о старте работы спецгруппы контроля над трафиком оружия на Каспии

Трамп: начала работу спецгруппа по блокировке оружейных маршрутов Ирана Трамп объявил о старте работы спецгруппы контроля над трафиком оружия на Каспии

Москва9 ноя Вести.Американский президент Дональд Трамп объявил о начале работы специального подразделения "Железные ворота" (Task Force Iron Gate), бойцы которого должны препятствовать переправке вооружения через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

Оперативная группа Iron Gate действует в Исламской Республике Иран в полную силу. В сочетании с величайшей в истории военно-морской блокадой это приводит к тому, что в Иран практически ничего не поступает и почти ничего из него не вывозится заявил президент США

Ранее факт образования названной спецгруппы подтвердили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). В ее составе около 20 военных и гражданских специалистов, которые будут координировать работу, связанную с противодействием иранским перевозкам оружия, технологий двойного назначения и материалов, подпадающих под режим санкций.

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Мохеби, в свою очередь, заявлял, что спецгруппа "Железные ворота" не сможет достичь поставленной цели.

До этого издание Axios сообщило, что часть администрации президента США Дональда Трампа выступает за продолжение морской и экономической блокады Ирана. Среди ее сторонников журналисты назвали главу ЦРУ Джона Рэтклиффа и министра финансов Скотта Бессента.