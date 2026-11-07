CENTCOM учредило группу по контролю оружейного трафика в Каспийском море

CENTCOM создало группу для контроля над трафиком оружия на Каспии CENTCOM учредило группу по контролю оружейного трафика в Каспийском море

Москва7 ноя Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) создало тактическую группу по противодействию поставкам оружия через Каспийское море и сухопутные границы Ирана. Сообщение об этом размещено CENTCOM в соцсети X.

[Глава CENTCOM] адмирал Брэд Купер распорядился сформировать тактическую группу Iron Gate... Новая команда CENTCOM будет координировать действия с другими ведомствами правительства США, чтобы препятствовать перемещению современных систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, подпадающих под санкции, и незаконных денежных потоков через сухопутные границы Ирана и Каспийское море говорится в заявлении

Подразделение, состоящее из 20 гражданских и военных специалистов, будет базироваться в городе Тампа американского штата Флорида. Адмирал Купер подчеркнул, что формирование Iron Gate стало продолжением политики США по поддержанию морской блокады Ирана.

Ранее издание Axios сообщило, что часть администрации президента США Дональда Трампа выступает за продолжение морской и экономической блокады Ирана. Среди ее сторонников журналисты назвали главу ЦРУ Джона Рэтклиффа и министра финансов Скотта Бессента.

Тем временем старший корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент Трамп может возложить на адмирала Купера ответственность за провал войны с Исламской Республикой.