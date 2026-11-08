Москва8 нояВести.Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер сообщил об образовании специальной оперативной группы, задачей которой является противодействие поставкам иранских вооружений по сухопутным маршрутам и через Каспийское море.
Об этом проинформировала пресс-служба Центрального командования американской армии.
Командующий CENTCOM распорядился создать оперативную группу для поддержки усилий правительства США, направленных на то, чтобы помешать Ирану использовать наземные маршруты для транспортировки современных видов вооружений и других материаловотмечается в публикации на странице CENTCOM в соцсети X
Новое подразделение получило название "Железные ворота" (Task Force Iron Gate), в его состав войдут порядка 20 человек — как военнослужащих, так и гражданских специалистов. Штаб группы расположен в Тампе (штат Флорида). Группа будет координировать действия с другими американскими ведомствами.
В середине сентября 2026 года в CENTCOM сообщили, что за последние месяцы американские военные содействовали транспортировке через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти.