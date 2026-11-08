В CENTCOM образована спецгруппа по блокировке сухопутных маршрутов Ирана

CENTCOM назвал целью новой спецгруппы перекрытие сухопутных маршрутов Ирана В CENTCOM образована спецгруппа по блокировке сухопутных маршрутов Ирана

Москва8 ноя Вести.Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер сообщил об образовании специальной оперативной группы, задачей которой является противодействие поставкам иранских вооружений по сухопутным маршрутам и через Каспийское море.

Об этом проинформировала пресс-служба Центрального командования американской армии.

Командующий CENTCOM распорядился создать оперативную группу для поддержки усилий правительства США, направленных на то, чтобы помешать Ирану использовать наземные маршруты для транспортировки современных видов вооружений и других материалов отмечается в публикации на странице CENTCOM в соцсети X

Новое подразделение получило название "Железные ворота" (Task Force Iron Gate), в его состав войдут порядка 20 человек — как военнослужащих, так и гражданских специалистов. Штаб группы расположен в Тампе (штат Флорида). Группа будет координировать действия с другими американскими ведомствами.

В середине сентября 2026 года в CENTCOM сообщили, что за последние месяцы американские военные содействовали транспортировке через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти.