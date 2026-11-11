Иран уведомил РФ о решении оставить все обогащенные ядерные материалы у себя Иран отказался переправлять в Россию обогащенные ядерные материалы

Москва11 ноя Вести.Иран уведомил Россию о решении оставить у себя все обогащенные ядерные материалы. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи.

Мы не позволим, чтобы хотя бы одна частица обогащенных ядерных материалов покинула Иран. Мы проинформировали наших российских друзей, что обогащенные материалы останутся в Иране, мы ими воспользуемся цитирует его Press TV

Он напомнил, что одно из условий Ирана по завершению кризиса на Ближнем Востоке – это прекращение всех боевых действий в Западной Азии, в частности, в Ливане. Резаи подчеркнул, что если США возобновят удары, Тегеран будет совершать ответные атаки.

Секретарь совета также сообщил, что Иран разработал средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые позволят перехватывать управление американскими беспилотниками и благополучно сажать их.

Ранее 9 ноября посол России в Иране Алексей Дедов в беседе с ИС "Вести" сообщил, что предложение РФ о вывозе обогащенного урана из Исламской Республики остается в силе, а вопрос - открытым.