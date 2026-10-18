Иран в 2027 году испытает истребитель собственного производства Глава МО Ирана: Тегеран в 2027 г. испытает истребитель собственного производства

Москва18 окт Вести.Иран планирует в 2027 году провести летные испытания тяжелого истребителя собственного производства. Об этом сообщил новый глава Минобороны Исламской Республики Мехрдад Ахлаги.

Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году приводит его заявление гостелерадио

По словам Ахлаги, в 2026 году запланированы руление и движение самолета по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью произведен в Иране.

18 октября однопалатный парламент Ирана (Меджлис) одобрил назначение Мехрдада Ахлаги на пост министра обороны страны. Предыдущий глава ведомства был убит в самом начале войны США и Израиля против Исламской Республики.

Выступая перед парламентом, Ахлаги заявил, что в случае новой атаки со стороны Соединенных Штатов и Израиля даст "неожиданный и масштабный" иранский ответ. Он также отметил, что в течение 35 лет числился в списке людей, которых, по его словам, враги планировали убить, и пообещал укрепить так называемый фронт сопротивления.