В Иране появится новый министр обороны спустя 8 месяцев после гибели прошлого В Иране назначили нового министра обороны через 8 месяцев после гибели прошлого

Москва18 окт Вести.Парламент Ирана одобрил назначение Мехрдада Ахлаги на пост министра обороны страны, предыдущий глава ведомства был убит в самом начале войны США и Израиля против Исламской Республики. Об этом сообщает телеканал Press TV.

За кандидатуру Ахлаги проголосовали 237 законодателей, 15 выступили против, воздержавшихся не было.

По данным агентства Reuters, Ахлаги – ветеран аэрокосмической отрасли и бывший глава Организации аэрокосмической промышленности Ирана. Он находится под санкциями США и ООН. В 2007 году Совет Безопасности ООН внес его в санкционный список как главу промышленной группы "Шахид Багери", связанной с программой баллистических ракет. В 2023 году его исключили из списка ООН, однако в 2025 году добавили вновь.

Выступая перед парламентом, Ахлаги заявил, что в случае новой атаки со стороны Соединенных Штатов и Израиля даст "неожиданный и масштабный" иранский ответ. Он также отметил, что в течение 35 лет числился в списке людей, которых, по его словам, враги планировали убить, и пообещал укрепить так называемый фронт сопротивления.

28 февраля 2026 года в результате американо-израильских ударов по Ирану погиб находившийся на тот момент на посту главы Минобороны страны Азиз Насирзаде. После этого, 2 марта, президент Ирана назначил на пост исполняющего обязанности министра обороны Маджида ибн аль-Резу.