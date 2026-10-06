В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об импичменте главе МИД Арагчи Tasnim: в парламенте Ирана зарегистрировали запрос об импичменте главе МИД

Москва6 окт Вести.В системе Меджлиса (парламента) Ирана зарегистрирован запрос об импичменте министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи. Об этом сообщил агентству Tasnim член президиума парламента Мохаммад Рашиди.

Уточняется, что запрос пока не передан президиуму Меджлиса.

Запрос об импичменте Арагчи, министру иностранных дел, зарегистрирован в системе, однако пока не передан президиуму. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму сказал Рашиди

Инициатором данной меры выступил депутат парламента от Тегерана Амир Хосейн Сабети. По его словам, причиной стали недавние контакты Арагчи с представителями США в Нью-Йорке без согласия верховного лидера Ирана.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов продолжать дипломатические усилия, но при агрессии США будет противостоять ей даже если дело дойдет до войны Судного дня.