Иран готов к войне Судного дня против США Арагчи: Иран готов противостоять США даже в войне Судного дня

Москва27 сен Вести.Иран готов продолжать дипломатические усилия, но при агрессии США будет противостоять ей даже если дело дойдет до войны Судного дня. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.

Мы готовы вести переговоры настолько же, насколько готовы встретить любой вызов. Мы твердо стоим перед лицом любой агрессии против нас, даже если дело дойдет до войны Судного дня подчеркнул Арагчи

Война Судного дня - это вооруженное противостояние между Израилем и коалицией арабских государств во главе с Египтом и Сирией. Война началась 6 октября 1973 года, в еврейский праздник Йом-Кипур (Судный день) и закончилась 25 октября того же года.