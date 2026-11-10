Mehr: КСИР показал новый подземный город с баллистическими и крылатыми ракетами

КСИР продемонстрировал новый подземный ракетный город Mehr: КСИР показал новый подземный город с баллистическими и крылатыми ракетами

Москва10 ноя Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ввел в эксплуатацию новый подземный ракетный объект, где размещены пусковые установки, а также арсенал баллистических и крылатых ракет, передает агентство Mehr.

Церемонию открытия объекта посетили начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави. Военное руководство проинспектировало подземные сооружения и ознакомилось с образцами ракет.

Созданный объект пополнил сеть защищенных подземных баз, известных как "ракетные города" и предназначенных для укрытия стратегических вооружений, отмечается в публикации.

Точные координаты нового комплекса власти не раскрывают.

Ранее глава Минобороны Исламской Республики Мехрдад Ахлаги сообщил, что Иран планирует в 2027 году провести летные испытания тяжелого истребителя собственного производства.