Москва10 нояВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ввел в эксплуатацию новый подземный ракетный объект, где размещены пусковые установки, а также арсенал баллистических и крылатых ракет, передает агентство Mehr.
Церемонию открытия объекта посетили начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави. Военное руководство проинспектировало подземные сооружения и ознакомилось с образцами ракет.
Созданный объект пополнил сеть защищенных подземных баз, известных как "ракетные города" и предназначенных для укрытия стратегических вооружений, отмечается в публикации.
Точные координаты нового комплекса власти не раскрывают.
Ранее глава Минобороны Исламской Республики Мехрдад Ахлаги сообщил, что Иран планирует в 2027 году провести летные испытания тяжелого истребителя собственного производства.