Иран снял ограничения на дальность полета ракет Мохеби: Иран снял ограничения на дальность полета ракет

Москва7 ноя Вести.Исламская республика Иран сняла ограничения на дальность полета ракет и собирается продемонстрировать это на практике. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Хосейн Мохеби.

Ограничения на дальность полета ракет для нас сняты, однако мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике заявил представитель КСИР

Ранее депутат парламента Манучехр Моттаки заявил, что Иран может атаковать базы США в Европе в случае возобновления агрессии. Иранские военные неоднократно предупреждали, что военная доктрина страны изменилась с оборонительной на наступательную.

По некоторым данным, Иран располагает арсеналом из ракет дальностью до 2 до 5 тысяч километров.