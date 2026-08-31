ВС Иордании сообщили, что силы ПВО страны перехватили восемь ракет

В Иордании заявили о перехвате восьми ракет ВС Иордании сообщили, что силы ПВО страны перехватили восемь ракет

Москва31 авг Вести.Иорданские силы ПВО перехватили восемь ракет, вошедших в воздушное пространство страны. Об этом говорится в сообщении официального представителя Вооруженных сил страны, которое приводит агентство Petra.

Системы ПВО Иордании перехватили восемь ракет, нарушивших границы воздушного пространства страны сообщается в пресс-релизе

Ранее портал Axios написал, что Штаты ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак. В КСИР пообещали ответить на американский удар.

Позднее телеканал Fox News передал, что Иран атакует позиции американских военных в Иордании. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что в результате ударов на двух базах США были уничтожены места дислокации американских истребителей.