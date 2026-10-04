В армии Ирана сообщили о решении увеличить дальность ракет из-за конфликта с США

В Иране решили увеличить дальность ракет из-за конфликта с США В армии Ирана сообщили о решении увеличить дальность ракет из-за конфликта с США

Москва4 окт Вести.Иран из-за конфликта с США принял решение об увеличении дальности своих ракет. Такое заявление сделал официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, его слова привело агентство Fars.

В ходе этой войны мы пришли к выводу, что нам обязательно нужно увеличить дальность наших ракет, и мы уже двинулись в этом направлении сказал Акраминия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналу Time не исключил, что американские военные возобновят бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

Американский лидер также отмечал, что в последние полгода в Штатах активно наращивали запасы вооружений.