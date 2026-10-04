Москва4 октВести.Иран из-за конфликта с США принял решение об увеличении дальности своих ракет. Такое заявление сделал официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, его слова привело агентство Fars.
В ходе этой войны мы пришли к выводу, что нам обязательно нужно увеличить дальность наших ракет, и мы уже двинулись в этом направлениисказал Акраминия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналу Time не исключил, что американские военные возобновят бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.
Американский лидер также отмечал, что в последние полгода в Штатах активно наращивали запасы вооружений.