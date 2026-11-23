Трамп: Тегеран начал чаще наносить удары ракетами и дронами Трамп: Иран начал активнее наносить удары ракетами и БПЛА

Москва23 ноя Вести.Иран с прошлой недели начал активнее наносить удары с применением беспилотников (БПЛА) и ракет, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп связал это с победой Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. По его словам, Тегеран считает демократов "слабыми и неэффективными".

Иран на прошлой неделе запустил больше беспилотников и ракет, чем в любое другое время за последний год заявил глава Белого дома

Трамп сообщил, что обдумывает возможность возобновить удары по Ирану в случае, если не достигнет соглашения об окончании конфликта. Стороны продолжают переговоры, но не в прямом формате.