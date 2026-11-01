Иран рассчитывает получить российские истребители Су-35 после войны с США

В армии Ирана назвали сроки поставок закупленных у России истребителей Су-35 Иран рассчитывает получить российские истребители Су-35 после войны с США

Москва1 ноя Вести.Иран рассчитывает получить закупленные у России истребители Су-35 после завершения боевых действий с США и Израилем. Об этом заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминья в интервью изданию Tabnak.

По его словам, поставки российских самолетов первоначально планировалось осуществить еще до начала конфликта.

До войны планировалось, что эти самолеты поступят. Мы получим их после войны сообщил Акраминья

Представитель армии Ирана отметил, что работа над приобретением истребителей велась несколько лет. По его словам, подготовка иранских пилотов для управления Су-35 уже завершена.

Акраминья подчеркнул, что оснащение военно-воздушных сил современными самолетами остается одним из приоритетов Тегерана. Он также выразил уверенность, что после окончания конфликта иранская военная авиация станет сильнее.

Ранее сообщалось, что Иран в 2027 году испытает истребитель собственного производства.