Москва1 нояВести.Иран рассчитывает получить закупленные у России истребители Су-35 после завершения боевых действий с США и Израилем. Об этом заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминья в интервью изданию Tabnak.
По его словам, поставки российских самолетов первоначально планировалось осуществить еще до начала конфликта.
До войны планировалось, что эти самолеты поступят. Мы получим их после войнысообщил Акраминья
Представитель армии Ирана отметил, что работа над приобретением истребителей велась несколько лет. По его словам, подготовка иранских пилотов для управления Су-35 уже завершена.
Акраминья подчеркнул, что оснащение военно-воздушных сил современными самолетами остается одним из приоритетов Тегерана. Он также выразил уверенность, что после окончания конфликта иранская военная авиация станет сильнее.
Ранее сообщалось, что Иран в 2027 году испытает истребитель собственного производства.