Посол Омидзамани: Тегеран может стать мостом между ЕАЭС и южными странами

Иранский посол: Тегеран может стать мостом между ЕАЭС и южными странами Посол Омидзамани: Тегеран может стать мостом между ЕАЭС и южными странами

Москва2 окт Вести.Иран может выполнить роль моста и посредника между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и южными государствами. Об этом заявил посол Ирана в Белоруссии Мохсен Омидзамани в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он указал на логистический и транспортный потенциал предложения.

Здесь огромную важность и важную роль играет коридор "Север-Юг". Иран может стать мостом и посредником между странами ЕАЭС и южными странами, странами Персидского залива, Индией и Пакистаном отметил Омидзамани

По его словам, морские порты на севере и на юге Ирана могут также способствовать увеличению товарооборота и торговли. Поэтому с точки зрения логистики и транспорта положение Ирана для стран ЕАЭС имеет также важное значение, заключил он.