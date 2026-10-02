Посол Ирана в Белоруссии рассказал, как выручает его страну коридор "Север – Юг" Посол ИРИ в РБ: коридор "Север – Юг" выручает в сложностях с Ормузским проливом

Москва2 окт Вести.Международный транспортный коридор "Север – Юг" помогает Ирану в ситуации, сложившейся в Ормузском проливе, и даже после преодоления нынешних сложностей Тегеран будет уделять этому транспортному маршруту особое внимание. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой посол Ирана в Белоруссии Мохсен Омидзамани.

Дипломат ответил на вопрос, выручает ли коридор "Север – Юг" его страну на фоне сложностей, связанных с функционированием Ормузского пролива.

Безусловно, помогает и упрощает перевозки. Как раз здесь мы используем северные порты для взаимодействия с нашими странами, которые на севере, и странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза. – Прим. ред.), и мы продолжим и намерены развивать эти отношения. Может быть, это не очень много повлияет на вопрос Ормузского пролива, мы знаем, что скоро мы можем решить остальные вопросы, но всегда будем обращать особое внимание на коридор "Север – Юг" и будем стараться развивать отношения по этому коридору с нашими соседними странами с севера сказал Мохсен Омидзамани

Также дипломат отметил: его страна может стать мостом и посредником между странами ЕАЭС и государствами, расположенными к югу от Ирана.