Первые поставки сельхозпродукции из Калмыкии в Иран запланированы на октябрь

Калмыкия начнет экспортировать сельхозпродукцию в Иран Первые поставки сельхозпродукции из Калмыкии в Иран запланированы на октябрь

Москва22 сен Вести.Республика Калмыкия начнет поставлять в Иран сельскохозяйственное сырье и продукцию, сообщил глава региона Бату Хасиков в мессенджере МАХ по итогам встречи с послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали.

Обсудили расширение инвестиционных связей, развитие импорта и экспорта, в том числе в сфере сельского хозяйства. Продукция Калмыкии вызывает большой интерес со стороны иранских коллег. Уже в октябре мы дадим новый виток торговых отношений – планируем первые поставки сельскохозяйственного сырья и калмыцкой продукции в Иран написал Хасиков

Он также уточнил, что в ходе встречи стороны обсудили сферу логистики: выгодное расположение и растущая транспортно-логистическая инфраструктура делают республику перспективной для долгосрочного сотрудничества.