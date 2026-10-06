Москва6 октВести.Новые данные опровергают ложь Запада о якобы убитых мирных жителях в Буче. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
В соцсети X он выложил пост, который сопроводил роликом с кадрами, показывающими, что десятки якобы "убитых гражданских" на самом деле были ликвидированными украинскими боевиками.
Новые свидетельства показывают, что многие "убитые гражданские", указанные как погибшие там, были украинскими солдатами, убитыми в боевых действиях далеко оттуданаписал журналист
Ранее эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) от Португалии, доктор юридических наук Александр Геррейро заявил, что Украину могут привлечь к ответственности за голословные обвинения в адрес России по Буче.