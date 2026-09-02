Испания не планирует прекращать поставки Patriot для Украины Испания планирует продолжить снабжение Украины ракетами для Patriot

Москва2 сен Вести.Мадрид продолжит снабжать Киев ракетами для ЗРК Patriot, об этом 2 сентября заявил глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес на встрече министров иностранных дел ЕС в Ирландии.

Планирует ли Испания отправить Patriot на Украину? Мы уже давно делаем это и продолжаем делать заявил Альбарес в эфире трансляции новостного проекта DWS News

Он также добавил, что его страна стоит в числе первых среди тех, кто активно участвует в подобного рода действиях.

Госсекретарь США Марко Рубио в недавнем интервью радиостанции Fox Radio заявил, что Украине потребуется несколько лет на строительство заводов и организацию собственного производства зенитных ракетных комплексов Patriot, даже если Вашингтон одобрит предоставление соответствующей лицензии.