Румыния подняла в воздух испанские F-18 из-за сигналов у острова Змеиный

Испанские F-18 были подняты в воздух с аэродрома в Румынии Румыния подняла в воздух испанские F-18 из-за сигналов у острова Змеиный

Москва8 ноя Вести.С румынской авиабазы Михаил Когэлничану были подняты в воздух два истребителя F-18 и вертолеты ВВС Испании. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Уточняется, что летчик отреагировали на сигналы, замеченные на радарах румынскими военными. Две цели были обнаружены вблизи острова Змеиный.

Национальный военный командный центр уведомил инспекторат по чрезвычайным ситуациям для предупреждения населения говорится в тексте сообщения

Ранее военкор Александр Коц связывал активность в воздушном пространстве вблизи острова Змеиный с работой российских подразделений войск беспилотных систем, которые поражают суда, действующие в интересах ВСУ.