Москва1 июн Вести.США меняют стратегический приоритет в сторону Азии и советуют Европе самой задуматься над вопросами обороны. Однако полностью отказываться от европейских партнеров Вашингтон не собирается. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал историк-международник Андрей Сидоров.

Он сравнил два выступления главы Пентагона Пита Хегсета, отметив, что Вашингтон отходит от прежней стратегии работы с союзниками, от модели зависимости в пользу полноценного партнерства.

Для Хегсета это означает очень простую вещь: "значит, ребята, мы вас больше кормить не будем. Денег давать не будем, вы должны вкладывать больше в свою собственную оборону..., но заказы можете размещать в Соединенных Штатах. Когда-нибудь мы их выполним". Сейчас просто американцы действительно срывают один за другим заказы, которые шли даже на Тайвань, Японию, откладывая их, пополняя собственные арсеналы, которые были израсходованы. Кроме того, он четко подчеркнул, что Индо-Тихоокеанский регион является стратегическим, безусловным стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Поскольку азиаты более прагматичны, они более ясно руководствуются своими национальными интересами, но это камень в сторону Европы. Он прямо сказал, что Европе, может быть, стоит задуматься над этими вопросами. Это стратегический приоритет Соединенных Штатов, по всей видимости, подчеркивание этого стратегического приоритета говорит о том, что Америка действительно в большей степени уходит туда, на Тихий океан, но Европу никто оставлять не собирается сообщил историк

Ранее Пентагон сообщал, что имеет достаточно оружия для ведения войны с Ираном. В ведомстве заявили о готовности в полной мере возобновить активные боевые действия в сторону, а также анонсировали увеличение активности оборонной промышленности.