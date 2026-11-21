Москва21 ноя Вести.Противовоздушная оборона Ирана сообщила о повреждении истребителя F-16 Вооруженных сил США над Персидским заливом.

По данным иранских военных, зенитная ракета взорвалась рядом с боевым самолетом, и тот был вынужден пойти на посадку.

Вечером в пятницу силы ПВО, расположенные на юге Ирана … смогли обнаружить пролетавший над Персидским заливом американский военный самолет F-16 … После его обнаружения силы ПВО запустили ракету и в результате ее взрыва рядом с самолетом он получил повреждения. Пилот был вынужден совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту в регионе сообщает иранская гостелерадиокомпания

Центральное командование США, в свою очередь, утверждает, что ни один истребитель США не подвергался атаке. Все боевые самолеты в регионе находятся в безопасности и на своих местах.