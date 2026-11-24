Итальянский мэр пригласил тульского школьника приехать с ответным визитом Итальянский мэр пригласил тульского школьника приехать в Градару

Москва24 ноя Вести.Мэр итальянского города Градара Филиппо Гаспери пригласил тульского школьника посетить Италию. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Поездка итальянца в Россию стала возможной благодаря письму тульского школьника Арсения Новоселова, который обратился к мэру Градары с просьбой помочь подготовить школьный проект.

Гаспери сначала встретился с 12-летним школьником в Москве на площадке Международного муниципального форума в национальном центре "Россия", а затем посетил и Тулу. Иностранному гостю показали музей самоваров, кремль и имение Толстых Ясную Поляну.

[Льва] Толстого не просто знают, он очень любим в Италии. Моя жена родом из Екатеринбурга. В Градаре открыла литературный клуб, в котором 20-25 участников. Они читают литературу на русском, а потом ее обсуждают рассказал мэр

Губернатор Тульской области вместе со школьниками проводит экскурсию для итальянского гостя по музею самоваров.

Господин мэр пригласил Арсения приехать [в Италию], говорит: "Будешь моим гостем". Поэтому, конечно, мы в этой части готовы помочь, безусловно отметил Миляев

Ранее шестиклассник рассказал, что был удивлен встрече с мэром из Италии.